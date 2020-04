Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre, la figlia Martina Anne è incinta

In un periodo difficile come quello che tutto il mondo si trova ad affrontare, le belle notizie acquisiscono ancora più valore. Sarà contentissimo, infatti, Paolo Bonolis che a settembre diventerà nonno. Sua figlia, Martina Anne è in dolce attesa e lo comunica anche su Instagram, mostrando allegramente le rotondità dovute alla gravidanza con un simpatico selfie allo specchio, dove si complimenta con il marito per il lavoro fatto.

Il selfie allo specchio col pancione

“Sto indossando una salopette premaman perché baby Garza nascerà a Settembre e perché sono un’agricoltrice incinta. Congratulazioni a Tito Gramza per avermi messa incinta. Ottimo lavoro!” è così che scherzando la secondogenita del conduttore di Canale 5 annuncia di essere in dolce attesa, pubblicando un selfie allo specchio in salopette. Una risposta che arriva ad uno scatto pubblicato dal marito Tito sul suo profilo: una foto di loro due rilassati sul divano con tanto di pancia in evidenza commentata con la frase: “Lei è incinta? No no noi siamo incinti“. Insomma, avere un bambino è sempre una gioia immensa, e i novelli sposi la mostrano con disinvoltura.

Il nipotino nascerà in America

Martina Anne Bonolis e l’uomo che è diventato suo marito si sono sposati a novembre dello scorso anno, per l’occasione anche Paolo Bonolis si era recato a New York per partecipare a questo evento così importante. Martina, infatti, vive in America da quando è una bambina ed è nata, insieme a Stefano, dal primo matrimonio del mattatore Mediaset con Diane Zoller, una famosa psicologa americana che ha preferito crescere i suoi figli oltreoceano, piuttosto che in Italia. Nonostante la distanza ha reso più difficoltoso il rapporto tra padre e figli, adesso sono a tutti gli effetti una grande famiglia allargata. Toccherà al nonno Bonolis, non appena sarà possibile, raggiungere gli Stati Uniti per vedere il piccolo baby Gramza, nonché suo nipotino.