Paolo Bonolis: “Mai liti con Luca Laurenti, ma vive in solitudine. Non sa che c’è il coronavirus”

In diretta Instagram con l’amico e autore televisivo Marco Salvati, Paolo Bonolis parla del rapporto con l’amico Luca Laurenti, suo collega in tv. “Se abbiamo litigato? Caz***te” è la risposta diretta del conduttore “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

Perché Laurenti non partecipa alle diretta di Bonolis

L’assenza di Luca Laurenti dalle dirette di Bonolis pare si debba alla scelta di vita operata dalla spalla televisiva del conduttore. “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti” dichiara ancora Bonolis “Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus”.

Bonolis in diretta Instagram durante la quarantena

Sono diverse le dirette Instagram alle quali Paolo Bonolis si è prestato nel corso di questa quarantena. È un’abitudine diventata propria di numerosi personaggi famosi che hanno pensato a una maniera alternativa di intrattenere il pubblico a casa. Sempre attraverso i social, Bonolis aveva manifestato le sue perplessità a proposito della scelta di Mediaset di sospendere la messa in onda di “Avanti un altro”. Il programma, già registrato e pronto per essere trasmesso, è stato momentaneamente sospeso. Una scelta che non ha incontrato il favore del conduttore:

Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah.