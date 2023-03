Paolo Condò: “È il migliore Napoli di sempre. Milan barca in balia della corrente”

Paolo Condò analizza il campionato comandato dal Napoli di Spalletti

Paolo Condò analizza il campionato comandato dal Napoli di Spalletti. Ecco quanto scrive sulle pagine di Repubblica:

“Il miglior Napoli di sempre ha stordito tutte le rivali. La stagione più grande nella storia del Napoli — questo ormai è un fatto, stante una Champions che già così è la più profonda di sempre — fila senza incontrare opposizione verso i due mesi che ne definiranno la dimensione in 4K. […]

Il Milan di campionato è una barca senza motore in balia della corrente. La Juve a San Siro ha tenuto il controllo per gran parte di gara, rischiando (po- co) solo nei minuti conclusivi. Inzaghi non ha riscosso niente di che dai recuperi che ha tentato: Brozovic, Dumfries, Correa. Ma il ritmo di aprile sarà tremendo, considerando anche la Coppa Italia. Per reggerlo l’Inter ha bisogno di allargare al massimo il suo organico. Skriniar compreso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

PSG pronto ad offrire anche 180mln al Napoli per l’attaccante azzurro

Spalletti: “Disposto a tutto per il Napoli. Torino asfissiante cambieremo qualcosa. Anno irripetibile, il prossimo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici