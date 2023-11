Papà Kvaratskhelia: “Per Khvicha sfida speciale, sogna ancora di giocare per il Real Madrid”

Fabrizio Romano, dopo la sfida fra Real Madrid e Napoli, ha riportato le parole del papà di Khvicha Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, il quale ha parlato delle ambizioni del figlio: “Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid. Ne sono sicuro. Per lui giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me”.

🇬🇪 Kvaratskhelia's dad Badri: “Khvicha always dreamed and still dreams of playing for Real Madrid. I am sure about it”.

“For Khvicha, playing vs Real Madrid was special. In my family everyone is a Real Madrid supporter, except me”, told @Geo__team. pic.twitter.com/ZdJaPEuBH1

