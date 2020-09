Paquetà lascia il Milan. Sarà un nuovo giocatore del Lione per 20 milioni

Paquetà è pronto all’addio ai rossoneri. Va in Francia al Lione

L’avventura rossonera di Paquetà è gia terminata. Il giocatore brasiliano arrivato in pompa magna, lascia il Milan e va al Lione. Le cifre del trasferimento si aggirerebbero sui 20 milioni di euro

È già finita l’avventura al Milan di Lucas Paqueta, arrivato un anno e mezzo fa circa come possibile crack e destinato a lasciare Milanello da eterno incompiuto. Tantissime le difficoltà incontrate nel suo percorso rossonero soprattutto sotto le gestioni Giampaolo e Pioli con i quali è andato via via arretrando nelle gerarchie fino a finire ufficialmente sul mercato.

Secondo quanto riferito da “Calciomercato.it”, Paqueta ha già svuotato l’armadietto e salutato tutti per approdare al Lione, club transalpino che lo stava monitorando da tempo. Il brasiliano classe 1997, dopo 44 presenze, 1 gol e 3 assist si appresta quindi a ricominciare la propria carriera dalla Francia a titolo definitivo. Il Milan potrà poi reinvestire i soldi incassati sul mercato soprattutto in difesa dove Pioli attende rinforzi. Proprio dal punto di vista delle cifre si tratterebbe di un addio da 20 milioni di euro.

