Paredes-Napoli – Si inserisce la Juve che scarica Emre Can

Il quotidiano La Stampa riporta in merito all’interessamento della Juventus per Paredes

Stando al quotidiano il club bianconeri ha intavolato una trattativa con il PSG che prevede lo scambio tra Paredes ed Emre Can, da tempo in contrasto con la Società. L’ex Roma è nella lista di Giuntoli che vuole accontentare mister Gattuso con un centrocampista che conosce già il campionato italiano. La Juve si inserisce proponendo la contropartita tecnica per ammortizzare il costo del cartellino. Nonostante abbia guadagnato minutaggio, il centrale del PSG gradirebbe lasciare Parigi per la concorrenza di Verratti e Gueye.

