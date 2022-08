Parlato: “Il Napoli ha preso Navas, venerdì le visite mediche”

Manuel Parlato annuncia l’arrivo di Navas

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, intervenuto in diretta ai microfoni di Calcionapoli24, ha annunciato l’ormai imminente di Keylor Navas in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Come già successo con gli altri acquisti, il Napoli ha prenotato in anticipo le visite mediche per Keylor Navas. C’era una prenotazione per sabato, che poi è stata anticipata al venerdì. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per la chiusure dell’affare, il suo arrivo può essere la ciliegina sulla torta del mercato azzurro.”

