Parma-Napoli, le probabili formazioni: tornano Maksimovic e Demme, out Mertens

Scontata l’assenza di Mertens, domani, a Parma: la ginocchiata al gluteo però sembra aver prodotto meno danni del previsto, quindi il belga resterà fermo per recuperare a scopo precauzionale. Appare probabile vedere Lozano schierato punta centrale in casa dei gialloblù di D’Aversa, ipotesi accarezzata da qualche giorno e provata di recente anche in allenamento.

Ma è solo una ipotesi, valutando anche come il resto dell’attacco offra varie soluzioni. In porta è previsto il ritorno di Meret, in difesa Maksimovic come anche potrebbe rientrare al centro della mediana Demme. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, passi in avanti del City per Koulibaly

Barcellona-Napoli, allarme Coronavirus: ecco il piano B della Uefa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Col cuore, in mare”, la foto di Barbara D’Urso in bikini fa il pieno di mi piace