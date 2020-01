Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Tweet on twitter

Share on facebook

Mercoledì 8 gennaio la Virtus Bologna farà il proprio debutto nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket: come primo match del girone E il calendario le ha assegnato la difficile trasferta sul campo del Partizan Belgrado. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00: si giocherà presso la caldissima Beogradska Arena, nota anche come Stark Arena per ragioni di sponsorizzazione.

Le V nere si sono qualificate alle Top 16 con largo anticipo, riuscendo anche a vincere il proprio raggruppamento con il record di 8-2. Il Partizan, invece, ha totalizzato 7 vittorie e 3 sconfitte (4-1 tra le mura amiche) nella prima fase di EuroCup, conquistando il secondo posto del girone B alle spalle di Venezia. Saranno tante le sfide incrociate nella partita di mercoledì sera, tutte sull’asse Serbia-Italia. Innanzitutto ci sarà il ritorno a Belgrado di coach Sasha Djordjevic, che ha iniziato la propria carriera di giocatore proprio nel club bianconero; gita in patria anche per i due playmaker serbi Milos Teodosic e Stefan Markovic, mentre sull’altro versante l’allenatore del Partizan Andrea Trinchieri troverà ancora sulla propria strada un team italiano.

La partita tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

PARTIZAN BELGRADO-VIRTUS BOLOGNA: PROGRAMMA, ORARI E STREAMING

Mercoledì 8 gennaio 2020

Loading…

Loading…

Ore 20.00: Partizan Belgrado-Virtus Bologna

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter



Credit: Ciamillo