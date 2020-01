Partizan Belgrado-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

In passato è stata una delle grandi sfide europee, ma il tempo e le varie vicende dei due club hanno fatto in modo che di confronti tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna non ce ne siano stati tanti. Oggi, in EuroCup, quel pezzo di storia torna, e per uno strano scherzo del destino lo fa a 17 anni esatti di distanza dall’ultima volta.

Era l’8 gennaio 2003, infatti, quando in Eurolega le due formazioni si incontrarono in una partita dell’equilibratissimo girone C. Furono le V nere a vincere per 81-64. Da una parte c’erano Antoine Rigaudeau, David Andersen, Alessandro Frosini, Matjaz Smodis e un giovanissimo Marco Belinelli, dall’altra Nenad Krstic, Milos Vujanic, Blagota Sekulic, Dusan Kecman. Oggi i protagonisti (e gli allenatori) sono completamente cambiati, ma il fascino di questa sorta di derby bianconero della storia della pallacanestro europea rimane intatto. In quest’occasione, alla Stark Arena, c’è in palio la buona partenza nelle Top 16 di EuroCup, in quel catino gigante che risponde al nome della Stark Arena della capitale serba.

Il match tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna avrà inizio questa sera alle ore 20. Ne sarà garantita la diretta streaming su Eurosport Player.

EUROCUP 2019-2020

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO

Ore 20:00 Partizan Belgrado-Segafredo Virtus Bologna

PARTIZAN BELGRADO-VIRTUS BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo