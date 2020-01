Patrasso-Venezia in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Martedì 21 gennaio si svolgerà la sfida tra Patrasso e Reyer Venezia, match valido per il terzo turno della top 16 della EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.15 presso la Dimitris Tofalos Arena di Patrasso (Grecia). Match fondamentale in un girone equilibratissimo e che sarà visibile in streaming web.

Il Gruppo F, cui Patrasso e Venezia appartengono, vede quattro squadre appaiate con una vittoria e una sconfitta dopo le prime due giornate e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è ancora più importante in un girone così equilibrato. Sia i greci sia Venezia arrivano all’appuntamento forti del successo nell’ultimo turno che ha loro permesso di agganciare Germani Brescia Leonessa e EWE Baskets Oldenburg in classifica.

Il Promitheas Patrasso proverà a far valere il fattore campo, mentre l’Umana Reyer Venezia ha la sua arma più letale nella difesa (seconda migliore nella fase a gironi). In questa EuroCup, infatti, i veneti hanno già tenuto sotto i 70 punti gli avversari in cinque occasioni, con la sfida di settimana scorso contro Brescia che ha visto i lombardi fermarsi a soli 60 punti. Il dato statistico più interessante resta sicuramente quello del 27,5% da tre punti degli avversari contro la Reyer in EuroCup. Venezia che, però, dovrà cercare di alzare anche le percentuali in attacco per avere la meglio dei greci.

La partita tra Promitheas Patrasso e Umana Reyer Venezia non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

Martedì 21 gennaio 2020

Ore 18.15: Promitheas Patrasso – Umana Reyer Venezia

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

