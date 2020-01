Patrasso-Venezia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Un’Umana Reyer Venezia galvanizzata dai tre successi colti tra campionato ed Eurocup nelle ultime due settimane vuole continuare la sua marcia stasera, alle 18.15, nella seconda competizione continentale, contro i greci del Patrasso. I due sodalizi, al momento, hanno ambedue iniziato le top-16 con un successo e una sconfitta e chi dovesse perdere nel match che tra qualche ora li vedrà contrapposti subirà un duro colpo alle proprie ambizioni di passaggio del turno.

Il Patrasso non è un avversario facile, non a caso, al momento, occupa anche la terza posizione nel campionato nazionale greco. Inoltre, avranno dalla loro il fattore campo e in questa stagione la Reyer Venezia ha faticato sovente più del previsto nei match giocati in trasferta.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Umana Reyer Venezia – Promitheas Patrasso dandovi così la possibilità di non perdervi nemmeno un istante di questo affascinante scontro.

IL PROGRAMMA DI PATRASSO – REYER VENEZIA

Orario: 18.15

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo