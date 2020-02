Patrick Dempsey festeggia i 18 anni di sua figlia Tee: “Sei bella dentro e fuori”

Patrick Dempsey, celebre e amato ex Dottor Stranamore di “Grey’s Anatomy“, ha festeggiato i 18 anni di sua figlia, Tallulah “Tee” Fyfe con un bellissimo scatto pubblicato su Instagram: “Che giovane donna, brillante e sensibile, sei diventata, sono così orgoglioso di te. Sei bella dentro e fuori, ti voglio bene”. Un messaggio che è stato “likato” da quasi mezzo milione di follower. Parole così dolci meritavano una degna cassa di risonanza. Patrick Dempsey è da sempre molto legato ai suoi figli e alla sua seconda moglie, Jillian Fink, sposata nel 1999.

Il compleanno della figlia di Patrick Dempsey

Patrick Dempsey ha così scelto Instagram per fare gli auguri in pubblico a sua figlia Tallulah Fyfe. Lei è la primogenita del “dottor Stranamore”. Dempsey ha poi avuto due gemelli, Darby Galen e Sullivan Patrick, oggi 13enni. Tutti i figli di Patrick Dempsey sono nati dal matrimonio con Jillian Fink, truccatrice della nota casa Avon. Precedentemente, Dempsey è stato sposato con l’attrice Rocky Parker dal 1987 al 1994, ma la storia finì malissimo con la donna che lo accusò di abusi, successivamente smentiti.

L’attesa per la serie Diavoli con Alessandro Borghi

Non solo vita da gossip. Patrick Dempsey è da sempre impegnatissimo nel suo lavoro. È molto attesa la serie “Diavoli“, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera (marito di Caterina Balivo). La serie racconta la storia di Massimo de Ruggero (Alessandro Borghi), trader italiano che è arrivato sul tetto della finanza grazie ai consigli del suo mentore Dominic Morgan, interpretato proprio da Patrick Dempsey. Massimo si troverà al centro di una guerra economica senza scrupoli, proprio il suo maestro sarà il suo acerrimo nemico in questa guerra. Nel cast anche Kasia Smutniak. La serie andrà in onda su Sky Atlantic nell’aprile 2020.