Paura per Serena Enardu, speronata da un’auto: “Hanno cercato di farmi andare fuori strada”

Disavventura in strada per Serena Enardu, ex tronista di “Uomini e Donne” che ha partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island Vip” andata in onda a settembre. Via Instagram, poco dopo l’accaduto, la sarda ha raccontato di essere stata inseguita da un automobilista infuriatosi a causa di un sorpasso che lei sostiene essere avvenuto in totale sicurezza e senza rischi: “Sicuramente non ho superato in maniera delicata. Ho superato e via, però in totale sicurezza”.

Le minacce ricevute da Serena Enardu

Superato da Serena, l’uomo in questione si sarebbe avvicinato minacciosamente all’automobile della sarda per minacciarla: “Questo signore mi segue imbufalito. Non appena l’ho superato mi si appiccica dietro e mi suonava, perché voleva dirmi qualcosa. Mi giro a guardarlo e mi fa ‘ti faccio un c…o così’. Ma voi siete fuori di testa, ma si può?”. Colpita e ancora spaventata, Serena ha aggiunto:

Io sono basita. L’ho guardato, mi sono messa a ridere e si è inca***to ancora di più! Ha cercato in tutti i modi di speronarmi, di farmi andare fuori strada. Non si sta bene in macchina. Secondo me la gente non sta proprio bene.

Pago, ex di Serena, al Grande Fratello Vip

Dopo avere partecipato a “Temptation Island Vip”, programma al termine del quale ha deciso di chiudere la storia con l’ex compagno Pago, Serena si è concessa un periodo da trascorrere lontano dalla televisione, sebbene resti attivissima sui social che utilizza soprattutto per lavoro. Al contrario, l’ex fidanzato storico parteciperà alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto quest’anno da Alfonso Signorini. Secondo una serie di indiscrezioni, l’artista sarebbe corteggiassimo ma lui ha ammesso di non avere ancora dimenticato i 7 anni d’amore vissuti insieme a Serena. La permanenza nella Casa gli servirà proprio a trovare la carica giusta per affrontare quanto di inaspettato e doloroso gli è accaduto nell’ultimo anno.