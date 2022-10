Repubblica – Pausa Mondiali, Spalletti studia la tournée: svelate le prime tappe.

La pausa dei Mondiali, a campionato in corso, è decisamente insolita e proprio per questo Luciano Spalletti non ha intenzione di perdere tempo. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, il tecnico del Napoli sarebbe intenzionato ad impostare una nuova preparazione tramite svariate amichevoli, per mantenere invariato il livello di forma fisica.

“Il club azzurro sta organizzando un vero e proprio ritiro. L’idea di Spalletti è quella di concedere una settimana di riposo ai calciatori che non andranno ai Mondiali per poi ritrovarsi intorno al 20 novembre. Il Napoli dovrebbe allenarsi per più di due settimane ad Antalya, in Turchia. La squadra di Spalletti non è l’unica ad aver individuato questa opzione, quindi in programma ci saranno anche alcuni test contro avversari di livello”.

Fonte foto: Flickr.com

