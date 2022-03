Pecci: “In Italia i calciatori cadono troppo spesso, cercano le scappatoie”

Corriere dello Sport – Dura critica di Eraldo Pecci alla Serie A: “In Italia i calciatori cadono troppo spesso, cercano le scappatoie“.

La dura critica di Eraldo Pecci ai giocatori di Serie A:

“In Italia i calciatori cadono troppo spesso, non se la giocano fino in fondo, cercano le scappatoie, ci sono 3-4 cascatori in ogni squadra che frenano la crescita del gruppo. Non è con questi atteggiamenti che si tornerà a vincere in Europa. Speriamo che i calciatori diano una mano all’arbitro senza fare polemiche”.

