Pedullà critica ADL: “HA rotto un giocattolo perfetto: ci sono contraddizioni striscianti”

Pedullà critica De Laurentiis

Napoli – Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sulle scelte fatte da De Laurentiis:

Pedullà critica ADL:

“Avevi un grande giocattolo e lo hai rotto. Ti può piacere Garcia, ti può piacere Ancelotti… questo per me è il fatto dominante di questo discorso: avevi un grandissimo giocattolo che funzionava in maniera perfetta e lo hai rotto, nell’anno più importante. Poi è iniziato un casting, ma avevi la macchina perfetta e l’hai messa ai box. Sul direttore sportivo c’è una problematica importante: perché De Laurentiis ha fatto un paio di rinnovi a Giuntoli che è stato il direttore sportivo più pagato della Serie A e adesso non lo libera? Noto delle contraddizioni striscianti in questo discorso, che mi sembra una ripicca personale, e non può esserci quando vinci uno scudetto come l’ha vinto il Napoli. Hai fatto un percorso straordinario in Champions”

