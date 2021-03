Pedullà: “Fabian? L’Atletico Madrid offrì 50 milioni ma il Napoli rifiutò, in estate torneranno sul giocatore”

Il giornalista è sicuro che il club spagnolo tornerà alla carica per il centrocampista azzurro

Alfredo Pedullà è intervenuto nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”, in onda su Canale 8. Il giornalista ed esperto di mercato svela un retroscena, risalente alla scorsa sessione estiva di mercato, su Fabian Ruiz, e parla anche di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Queste le sue parole:

“L’Atletico Madrid tornerà certamente alla carica per il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. In estate il club di Diego Simeone aveva offerto ben cinquanta milioni di euro al Napoli in piena pandemia. Il club azzurro decise tuttavia di tenere il calciatore e lo stesso Fabian dimostrò di essere un grande professionista evitando di puntare i piedi. In estate potrebbe cambiare tutto anche perché non ha firmato il rinnovo”

