Penn Badgley della serie tv “You” sta per diventare papà, la moglie Domino Kirke è incinta

Penn Badgley, il Joe Goldberg della serie Netflix “You” (già Dan Humphrey in “Gossip Girl”), diventerà presto padre per la prima volta. Sua moglie, la cantante Domino Kirke, ha annunciato sui social di essere incinta dopo due aborti di seguito. La coppia, come ha rivelato Domino in un lungo post, stava per abbandonare l’idea di avere un figlio dopo il dolore per le due gravidanze perse di seguito.

Le parole di Domino Kirke su Instagram

Domino Kirke ha scritto su Instagram le sue impressioni, annunciando per la prima volta la notizia ai suoi fan. La cantante ha già un figlio da una relazione precedente.

Di nuovo in viaggio. La gravidanza dopo aver subito la perdita è tutta un’altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti all’idea di rinunciare ad avere un figlio. Non mi fidavo più del mio corpo, accettavo il fatto che non sarei più diventata mamma. Da donna in gravidanza ho visto e sentito di tutto. Quando sono rimasta incinta a 25 anni non sapevo niente. Ero inconsapevole di tutto il mistero intorno alla nascita. Ora, con dieci anni di esperienza in più, faccio tesoro di quanto ho appreso.

Il matrimonio della coppia nel 2017

Penn Badgley e Domino Kirke si sono conosciuti e innamorati nel 2014. Entrambi condividono la passione per la musica, che si trasforma anche in un vero e proprio lavoro (lui ha una band, lei è una affermata solista). Prima di lei, Penn Badgley ha fatto sognare i fan di Gossip Girl con un fidanzamento durato 3 anni, con la collega e co-protagonista della serie, Blake Lively. Successivamente, Penn Badgley ha avuto una storia con Zoe Kravitz, la affascinante figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz. Anche questa relazione, però, è terminata dopo poco. Nel 2014, l’incontro con la cantante e musicista, che nel 2017 è diventata sua moglie.