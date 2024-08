Per il rinnovo di Meret nessuna fretta, le ultime su Kvaratskhelia

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime sul rinnovo di Alex Meret ma anche sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Nessuna novità in corso per il rinnovo del portiere del Napoli Alex Meret, ne per quello dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ne ha parlato ai microfoni di “Radio Marte”, nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre – Summer Edition”.

“Quando potrà esserci il rinnovo di Alex Meret e Kvara? Se ne parlerà con calma: non c’è grandissima urgenza, almeno per il portiere. Urgenza invece per Kvaratskhelia, ma dipende dalla disponibilità del giocatore. L’agente si era messo un po’ di traverso, voleva parlarne il più tardi possibile, ma poi le dichiarazioni del gergiano in Nazionale hanno smosso le acque, con i dirigenti azzurri che sono volati in Germania per parlare con lui ed il papà. Sembrava ci fosse una certa ritrosia nell’affrontare l’argomento. Quello che è certo è che Kvara non va via. A questo punto, anche egoisticamente, tanto vale che rinnovi per avere l’aumento.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cheddira fuori dal progetto: quattro squadre su di lui

Neres nei piani di Manna: ma spunta anche Berardi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi