Perché è finita con Pago, la versione di Serena Enardu: “Bloccati tutti i contatti, si chiude qua”

Serena Enardu affida al settimanale Chi la sua versione dei fatti a proposito della separazione da Pago, ufficializzata via Instagram qualche giorno fa. “Ho bloccato tutti i contatti con Pago, non voglio più saperne niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico” dichiara sul piede di guerra, riferendosi probabilmente anche agli attacchi ricevuti in rete negli ultimi giorni, ai quali ha risposto a tono postando un lungo video su Instagram. A proposito dei motivi che l’hanno portata a separarsi dal suo ex, come Pago, nemmeno lei intende entrare nei dettagli:

Che cosa è successo tra noi? Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. Ho deciso di riprovarci dopo Temptation Island e sono stata presuntuosa. Dovevo far trascorrere ancora del tempo. Poi c’è stato il Grande Fratello Vip e tutto è andato di corsa. Il tempo sarebbe stato un buon alleato.

“Malata terminale d’amore, la descrizione di Serena

Serena, forzando uno spiacevole paragone, aggiunge di non essersi sentita in grado di interrompere quel rapporto ripreso al Grande Fratello Vip: “La nostra storia era una storia malata. Mi sono sentita una ‘malata terminale d’amore’ che non riusciva a staccare la spina. Sia chiaro, sono una persona fortunata però ho smesso di lottare con i fantasmi. I miei. I suoi”. Si assume la responsabilità degli errori commessi ma chiede al suo ex (che ha raccontato di avere scoperto una cosa grave a proposito della storia con Serena) di fare altrettanto:

Mi prendo la responsabilità di tutti gli errori che ho fatto, nella vita sicuramente continuerò a sbagliare ma la prossima volta lo farò in silenzio, lontano da tutto e da tutti. Sono una donna che solleverà sempre il tappetino degli errori. Dovrebbero farlo tutti però, anche Pago! Quando vai a dormire, la coscienza di tutti noi ci parla. Questi conti fanno male al cuore. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti. Sono mancate fiducia e stima. Anche una cena ormai si trasformava in un incubo. Non sempre perdonare è la soluzione. Si ama e si sta insieme per farsi del bene a vicenda, non del male. In bocca al lupo Pago, ma è chiusa qui. Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista, ma devo salvarmi.

La separazione tra Serena Enardu e Pago

Serena e Pago si sono separati ufficialmente pochi giorni fa, una decisione comunicata in rete per rispetto a quella parte di pubblico che ha seguito l’evoluzione della loro storia d’amore. Nel bene e nel male, entrambi sono stati protagonisti dell’ultimo anno in tv. Prima a Temptation Island Vip, dove si sono lasciati, poi nella Casa del Grande Fratello Vip che li ha aiutati a ritrovarsi. Non è bastato, tra i due è finita nuovamente.