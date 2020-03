Perché finì tra Emma e Stefano De Martino, la cantante: “Eravamo felici, ci ha travolto uno tsunami”

Emma Marrone torna a parlare della separazione da Stefano De Martino. Era il 2012, nessuno dei due godeva della maturità artistica e personale raggiunta oggi che di acqua sotto i ponti ne è passata. All’epoca la loro bolla personale scoppiò con violenza: dietro le quinte di Amici il ballerino conobbe Belén Rodriguez, showgirl argentina della quale si sarebbe innamorato e che avrebbe sposato appena un anno più tardi. Nonostante il dolore, Emma fu costretta a fare i conti con quel fallimento pubblicamente, affrontando le pene di un cuore spezzato e, in contemporanea, fronteggiando fotografi, fan, addetti ai lavori e curiosi, schierati in trincea di fronte al gossip più potente dell’anno. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro” confessa oggi Emma al settimanale Chi, aprendo le porte a un ricordo doloroso confinato nel passato. Torna sull’argomento dopo averne preso emotivamente le distanze. Farlo prima non sarebbe stato possibile.

L’incontro tra Stefano e Belén divenne caso mediatico

Quella rottura clamorosa, peraltro consumatasi mentre tutti e tre i protagonisti di questa storia partecipavano a una speciale edizione di Amici, produsse un primo risultato devastante: obbligò Emma a tornare stoica di fronte alle telecamere mentre, dietro le quinte, quello che fino a quel momento era stato il suo compagno perdeva la testa per un’altra donna. Un evento tanto clamoroso da diventare un caso mediatico in grado di offuscare la gara e, cosa ancora più grave, la musica. Emma continua:

All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente.

Com’è il rapporto tra Stefano, Emma e Belén oggi

Sono trascorsi 8 anni da quel momento. Belén e Stefano si sono sposati, hanno avuto un figlio, hanno divorziato e poi sono tornati insieme. E Emma, di fronte a quello che ha compreso fosse vero amore, ha perdonato. Dopo qualche scambio poco gradevole all’inizio, tra la cantante e la showgirl è tornato il sereno. Le due si sono riviste più volte di fronte alle telecamere, dimostrando reciproca simpatia. Nemmeno con Stefano esisterebbero strascichi: ciò che è stato doveva accadere, dallo scandalo tutti e tre sono usciti in piedi. E ancora più popolari.