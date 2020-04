Perché Sara Daniele è in quarantena con Michelle Hunziker e la sua famiglia? Lo spiega la showgirl

Non sono poche sui social le foto che immortalano famiglie vip numerose a condividere la quarantena insieme. Tra coloro che stanno contribuendo ad allietare anche le giornate degli italiani con video e scherzi ci sono Michelle Hunziker e la sua banda di scalmanati ragazzi: dalle piccole delle famiglia Sole e Celeste, alla figlia Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, alla giovane Sara Daniele. A questo proposito molti si saranno chiesti come mai la figlia del compianto cantante partenopeo abbia stia trascorrendo questi giorni di isolamento con loro e non con la sua famiglia. A spiegarlo è proprio la showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale F, dove ha raccontato questo periodo così intenso, vissuto accanto alle persone che più ama.

Perché Sara Daniele è a casa di Michelle Hunziker

Il fatto che Sara Daniele e Aurora Ramazzotti fossero molto amiche non è certo una novità, le due sono praticamente inseparabili da anni e anche in questo momento così difficile hanno dimostrato di essere l’una la spalla dell’altra. La terzogenita di Pino Daniele, nata dal secondo matrimonio del cantante, si è trovata quasi per caso a trascorrere la quarantena in casa Trussardi-Hunziker, come spiega la conduttrice al settimanale:

Quando abbiamo saputo che il coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola.

La quarantena a Bergamo

L’allegra combriccola, che allieta il web tra video e sketch divertenti di vita familiare non è a Milano, bensì a Bergamo, città natale di Tomaso Trussardi. La scelta di rimanere nella città lombarda tra le più colpite dal Covid-19 è stata ben ponderata, frutto della necessità di lanciare anche un messaggio di vicinanza e solidarietà:

Abbiamo deciso di restare a Bergamo perché abbiamo uno spazio esterno per le bambine e anche per senso di appartenenza: molti amici bergamaschi hanno avuto dei lutti, vogliamo dare un segnale di vicinanza. Quando ho visto la fila di camion militari carichi di bare per le strade ho passato due giorni a piangere. Ma non ho mai pensato di andarmene. Tomaso è bergamasco ed è molto legato alla sua terra, tanto che mi chiede sempre di trasferirci qui, sono io che resisto perché ho i miei punti di riferimento a Milano, la città dove ho sempre vissuto.

Proprio Michelle Hunziker, dopo un mese di convivenza con questa famiglia in versione maxi, scrisse su Instagram una lunga riflessione affiancata ad una bellissima foto in cui sono tutti ritratti sorridenti e felici di stare l’uno accanto all’altro. E anche in quel caso la showgirl non mancò di rivolgersi alla migliore amica di Aurora: “Siamo in quarantena dal 6.marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata…Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto”.