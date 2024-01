Tuttomercatoweb.com – Perez a un passo dal Napoli: Ostigard all’Udinese

Il portale online torna sulla trattativa del Napoli per Nehuen Perez. De Laurentiis, in accordo con i Pozzo, è pronto a chiudere per il talento argentino. Nelle ultime 48 ore si sono intensificati i contatti tra i due club, il club friulano è partito da una richiesta di 20 milioni, mentre i partenopei ne offrono 15.

Tuttavia, nonostante l’affare sia in fase di definizione, anche grazie al forte pressing del giocatore, l’Udinese lo lascerà andare solamente con l’arrivo di un sostituto. Il Napoli ha proposto Leo Ostigard, un affare che i bianconeri sono pronti a cogliere al volo. Al momento l’unico ostacolo sarebbe quello di provare a convincere il norvegese, poiché si era già promesso al Genoa.

Da non sottovalutare, però, che all’Udinese potrebbe tornare ad essere un titolare fisso e ritrovare continuità in un nuovo progetto, almeno fino a fine stagione. Intanto Perez ha già dato la sua disponibilità al Napoli da giorni ed è in attesa che i due club trovino un’intesa finale. Per 18 milioni l’affare è in chiusura, resta solo da strappare un sì a Ostigard per chiudere l’operazione.

