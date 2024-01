Tuttomercatoweb.com – Perez, pista ancora aperta: può arrivare in estate

Secondo il sito online, per Perez, in questa sessione di mercato invernale, non è possibile trovare un’intesa finale. Il difensore che sembrava a un passo dai partenopei, è stato scaricato all’ultimo. L’accordo di 18 milioni più bonus era stato accettato dall’Udinese, ma è stato lo stesso De Laurentiis a bloccare tutto.

La sensazione, secondo il portale online, è che la pista per Perez non sia del tutto chiusa. Difatti, dopo aver concluso la sua esperienza con l’Udinese, spunta l’eventualità che il giocatore possa diventare un obiettivo estivo per il Napoli, perché l’investimento potrebbe essere stato solamente rimandato per questione di posti in lista a disposizione.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis in pressing su Antonio Conte, le ultime novità

Politano ha firmato il rinnovo con il Napoli: ecco quando l’ufficialità, tutti i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte potrebbe tornare in Serie A la prossima stagione