Perinetti: “Gattuso ha meritato il rinnovo, Napoli è casa del calcio”

Giorgio Perinetti su Gattuso

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il diretto sportivo Giorgio Perinetti. Al centro del suo intervento, il rinnovo di Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Andare avanti con Gattuso è assolutamente naturale. E’ arrivato a Napoli in una situazione complessa. E’ stato capace dopo un momento di difficoltà di mettere in rotta la squadra. Ha dato grande autostima e ha creato un gruppo richiamando al dovere i calciatori azzurri. Gattuso ha fatto un percorso umile, andando da Palermo alla Grecia e poi a Pisa, ha dmostrato di essere anche molto propositivo. A Napoli sta facendo benissimo, i fatti parlano per lui. Napoli è casa del calcio, è la piazza l’ideale per tutti. Belotti? Gattuso sapeva quanto fosse bravo già al tempo di Palermo. Il mister disse che Belotti gli ricordava Shevcenko per come vedeva la porta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Partite di campionato in chiaro: Spadafora-Sky, incontro positivo

Coronavirus, il bollettino del 10 giugno – 202 nuovi casi, quasi la metà in Lombardia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il centrodestra non andrà agli Stati Generali voluti da Conte