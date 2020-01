Pesaro-Dinamo Sassari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi (19 gennaio) si disputerà la sfida tra Pesaro e Dinamo Sassari, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.00 presso la Vitrifrigo Arena. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Continua il momento magico per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha appena ottenuto con largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ed è in striscia positiva da otto incontri in campionato: i sardi sono ora secondi e tallonano la Virtus Bologna capolista, distante solamente 2 punti. Sull’altra sponda, i marchigiani con il sorprendente successo in casa della Fortitudo Bologna hanno finalmente sfatato la maledizione e tolto lo zero dalla casella vittorie: la salvezza è ancora un miraggio (-8 dalle penultime) ma i ragazzi di Giancarlo Sacco vogliono provarci fino in fondo. All’andata gli isolani si imposero con ampio margine (99-79).

La partita tra Pesaro e Dinamo Sassari non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

PESARO-DINAMO SASSARI: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Domenica 19 gennaio 2020

Ore 18.00: Pesaro-Dinamo Sassari

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo