Petagna sul Napoli: “Sono stati due anni importanti”

Andrea Petagna ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli nel corso della sua conferenza di presentazione al Cagliari.

L’ex giocatore del Napoli Andrea Petagna si prepara ad una nuova avventura, questa volta con la maglia del Cagliari. Nel corso della sua conferenza di presentazione ha parlato non solo del club rossoblù, ma anche del Napoli e del Monza.

Sul Cagliari afferma:

“Sto bene, ho avuto un problema a Bologna ma non ho alcuna lesione. Al momento non so se domenica sarò a disposizione. Pavoletti? Anche per me è un piacere poter giocare con uno come lui, secondo me possiamo scendere in campo insieme. Qui ho trovato un bel mix di esperienza e giovani, guidati da una vera e propria leggenda. L’inizio è stato difficile, ma non dobbiamo abbatterci. La squadra è ben organizzata. Il Cagliari mi ha voluto fortemente ed è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno.

Sul Monza:

Non è vero che vedevo l’ora di lasciare il Monza, mi sono espresso male. Non era nulla contro Monza, i compagni o i loro tifosi. Semplicemente non vedevo l’ora di andare a Cagliari poiché non c’erano più i presupposti per proseguire a Monza.

Poi, sul Napoli:

“In maglia azzurra ho trovato tanta e fortissima concorrenza, ma sono stati comunque due anni importanti. Qui ho la possbilità di migliorare grazie anche a compagni come Pavoletti e Lapadula”.

