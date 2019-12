Pierfrancesco Favino sfida Totti a beach volley alle Maldive, nel resort anche Icardi e Ezio Greggio

Non c’è da meravigliarsi se qualcuno si è fermato a scattare una foto. Non capita tutti i giorni infatti, di assistere ad una partita di beach volley dove a sfidarsi sono Pierfrancesco Favino, Francesco Totti ed Ezio Greggio. Eppure è possibile se il periodo è quello delle festività natalizie e se il luogo sono le Maldive, destinazione di punta tra i personaggi dello spettacolo. Forse non troppo originale, ma l’idea di trascorrere le feste su un atollo nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico resta gradita tra i vip italiani, a maggior ragione se il contesto è quello di uno splendido resort a cinque stelle. Le cifre sono da capogiro. A chi può permettersi il lusso, non resta che scattare foto e condividere con i fan sui social i panorami mozzafiato e i momenti di relax.

Meritato relax per Pierfrancesco Favino con la famiglia

Così ha fatto l’attore Pierfrancesco Favino, reduce delle fatiche dei suoi ultimi lavori, prima con “Il traditore” di Marco Bellocchio, dove ha vestito i panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta, poi con “Hammamet” di Gianni Amelio dove si cala con incredibile somiglianza nel personaggio di Bettino Craxi. Il film uscirà nelle sale il prossimo 9 gennaio, nel frattempo Favino si gode il meritato relax insieme alla moglie Anna Ferzetti, attrice romana figlia d’arte, dalla quale ha avuto due figlie, Greta 12 anni e Lea di 6. “Me ne scappo al mare, con la mia famiglia”, aveva detto Pierfrancesco pochi giorni prima di Natale, in un video saluto girato all’aeroporto e pubblicato sul suo profilo Instagram. Proprio ieri, approfittando di qualche nuvola di passaggio, l’attore ha pubblicato con commenti ironici le foto di una partita di volley sulla sabbia. Dalle battute non ha risparmiato nemmeno l’ex capitano della Roma, che in uno scatto viene paragonato a Enzo Iacchetti.

Il Capodanno della famiglia Totti

Giusto il tempo di scartare i regali sotto l’albero, che anche la famiglia Totti è approdata alle Maldive e ha fatto subito il pieno di like lo scatto di Francesco e Ilary Blasi, abbracciati, davanti ad uno splendido tramonto sul mare. Non mancano le pose di lei in costume o col pareo, “With or without” scrive lei giocando con i commenti ai post che sono, ad ogni modo, scottanti. La sera poi, si dedica a giocare a pallone sulla sabbia, con i suoi figli.

Alle Maldive anche Ezio Greggio e Mauro Icardi

In pausa da Striscia la notizia, Ezio Greggio si dedica ai social e condivide con i suoi followers su Instagram la vista dell’Oceano dalla prospettiva della sua stanza: “Se il paradiso ha una succursale, è qui…”, scrive. Infradito, occhiali e cappellino, non mancano gli scatti sulle classiche passerelle sul mare, che condivide con la compagna Romina Pierdomenico. Lei nelle Stories rivela che si sta preparando per il cenone di Capodanno di questa sera e poi forse si lascerà scappare un bagno di mezzanotte. Fisico statuario e maglietta bagnata invece per Mauro Icardi, che si lascia immortalare con in mano ancora l’attrezzatura da snorkeling. Sul suo profilo infatti, seguono le foto scattate sott’acqua. Uno spettacolo della natura, per il calciatore che sta trascorrendo nel resort dei vip le sue feste insieme alla famiglia, ai piccoli e alla compagna Wanda Nara, che non dimentica di postare gli scatti bollenti in costume da bagno.