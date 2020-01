Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia: “La vita le ha portato via tutto, voglio sposarla”

Fernanda Lessa si sbagliava di grosso quando ha detto che non c’è nessuno ad aspettare Antonella Elia fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2020‘. In realtà, c’è un uomo che non attende altro che il ritorno della showgirl. Da 10 mesi, Antonella Elia è fidanzata con l’attore Pietro Delle Piane. 56 anni lei, 45 lui, la differenza d’età non rappresenta un problema. Ne ha parlato Delle Piane in un’intervista rilasciata al settimanale Chi:

“Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due figli’. […] A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto. […] Siamo nati per restare insieme. Le darò tutto quello che le è mancato”.

Con Antonella Elia, l’attore sogna il matrimonio e i figli

Per Pietro Delle Piane, non si sta rivelando affatto facile stare lontano dalla sua Antonella. Soffre a non avere la possibilità di rincuorarla quando la vede triste: “Patisco tremendamente la sua lontananza. Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme”. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, il prossimo anno convoleranno a nozze:

“Ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, fra un anno ci sposeremo. È anche un modo per confermarci l’amore perché ogni venti giorni le chiedo: ‘Amore, mi vuoi sposare?’. E lei mi dice sempre: ‘Sì’ e mi chiama: ‘Il mio futuro marito’. Mi piacerebbe sapere se è ancora così”.

Come si sono conosciuti

Pietro Delle Piane ha raccontato anche come si sono conosciuti. Galeotta è stata una serata in compagnia dei rispettivi amici. L’attore e la showgirl si sono incontrati al bar. Dopo un breve scambio di battute, Antonella Elia gli ha lasciato il numero tramite un’amica:

“Eravamo a una serata dove veniva presentata una nuova vettura, lei con i suoi amici e io con i miei. L’ho incrociata al bar. Il barman mi ha chiesto cosa volessi da bere e io ho risposto: ‘Prego, serva prima la signora’. Lei si è girata con un sorriso e…bang! Ci siamo innamorati al primo sguardo. Ha ordinato un bicchiere di acqua minerale e abbiamo brindato al nostro incontro. Non l’ho più vista per tutta la sera, ci siamo cercati fra la folla ma ci siamo persi, finché non è arrivata una sua amica e mi ha detto: ‘Antonella vorrebbe lasciarti il suo numero’. Il giorno dopo mi sono accorto di averlo scritto male e ho provato un sacco di combinazioni fino a che non mi ha risposto. ‘Ero arrabbiata, non ti decidevi più a chiamarmi!’, mi ha detto. L’ho invitata a cena e non ci siamo più lasciati“.

Delle Piane difende Antonella Elia contro Taylor Mega

L’attore ha spiegato che alcuni comportamenti di Antonella Elia vanno compresi perché è una donna che ha sofferto tanto: “Antonella è una donna che lotta da quando è nata. Ha perso la mamma che era piccolissima e poi il papà. E guardi quante cose è riuscita a fare. Certo non è una donna facile”. Tuttavia, per quanto riguarda la lite con Taylor Mega, ritiene che la sua compagna abbia ragione:

“La capisco perché anche io non sopporto una donna come la Mega che insegna ai giovani a mettersi con il sedere di fuori, non mi sembra un modello. Ed è giusto che qualcuno dica che non è così, che metta in discussione questo modello perché la gente vive di tv: l’appoggio in toto”.