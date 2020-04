Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci: “Da lei accuse false e gravi, non l’ho tradita”

Prima di sposare Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci ha avuto una relazione con Pino Quartullo. Dal rapporto con il regista e attore, durato dal 1995 al 1997, è nata Emma Quartullo. Nei giorni scorsi, la protagonista di Vivi e lascia vivere ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato del suo ex compagno e ha lasciato intendere che non fosse particolarmente fedele. La cosa ha infastidito Quartullo che ha replicato su Oggi: “Lei è la regina della fiction e io solo un valvassore, ma anche il valvassore ha diritto di dire la sua”.

Quartullo si accorse di non voler passare la vita con Elena Sofia Ricci

Pino Quartullo ha precisato di non avere mai tradito Elena Sofia Ricci. Secondo quanto dichiara il padre di Emma, durante i tre anni della relazione con l’attrice non avrebbe frequentato nessun’altra donna. A un certo punto, però, si è accorto di una cosa che non poteva ignorare: Elena Sofia non era la persona con cui voleva passare il resto della sua vita. Quartullo sostiene anche che tra loro non ci siano mai state liti per gelosia e solo leggendo l’intervista ha appreso che la sua ex era convinta di essere stata tradita:

“Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave. Nei tre anni in cui siamo stati insieme, Elena Sofia è stata la mia unica donna finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne. Solo che a volte ti accorgi che la persona con cui stai non è quella con cui vorresti passare il resto della tua vita. […] Non c’è mai stata una lite per gelosia. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero”.

Prima di replicare, ha provato a chiarire con lei

Pino Quartullo, prima di affidare le sue dichiarazioni al settimanale Oggi, sostiene di aver provato ad avere un chiarimento telefonico con Elena Sofia Ricci. L’attrice avrebbe minimizzato l’accaduto e avrebbe cambiato discorso: “Ha minimizzato e dirottato subito la conversazione sul Coronavirus. È la prima volta che parlo di lei sui giornali, lo faccio solo per ribattere a un’accusa ingiusta. Spero con questa intervista di non essere mai più contemplato nell’elenco delle sciagure che hanno afflitto la sua vita”.

Emma Quartullo nel cast di Vivi e lascia vivere

Intanto, Emma Quartullo ha avuto un piccolo ruolo nella fiction Vivi e lascia vivere diretta da Pappi Corsicato. La ventiquattrenne e la madre Elena Sofia Ricci interpretano Laura Ruggero, rispettivamente da giovane e durante l’età adulta. Pino Quartullo si è detto felice che le due abbiano avuto modo di lavorare insieme: “Mia figlia che debutta da attrice nei panni di sua madre da giovane: cosa c’è di più bello?”.