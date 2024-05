Il Mattino – Pioli in pole per la panchina, ma Gasperini resta un’opzione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della panchina del Napoli. L’unica certezza, a oggi, è che ci sarà un nuovo allenatore, ma non è stato ancora ben definito chi. Al momento il nome principale per il futuro azzurro, è quello di Stefano Pioli, le sue quotazioni si sono rialzate negli ultimi giorni, considerando la stima da parte di Aurelio De Laurentiis per lui.

Oggi Pioli guadagna 4 milioni di euro stagionali, ha ancora un altro anno di contratto con il Milan, ma la sua avventura in rossonero sembrerebbe essere arrivata definitivamente al termine. Il Napoli, però, non vuole lasciare sfumare la pista che porta a Gian Piero Gasperini, anche lui legato ancora un altro anno all’Atalanta. L’allenatore a oggi potrebbe decidere di lasciare Bergamo, ma con maggiore difficoltà visto il rapporto con la famiglia Percassi. Gasp dovrà fare i conti a fine stagione, mentre chi potrebbe arrivare con meno ostacoli, è Vincenzo Italiano, il quale saluterà la Fiorentina a fine campionato.

