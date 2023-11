Pioli su Napoli-Milan: “Dopo il pari mi aspettavo la vittoria”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare del pareggio contro il Napoli nel corso di una conferenza stampa.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida di domani tra Milan ed Udinese e nel corso di essa ha parlato brevemente anche del Napoli. L’allenatore ha in particolare commentato nuovamente il pareggio tra gli azzurri ed i rossoneri avvenuto la scorsa settimana.

Di seguito le sue parole:

“È chiaro che quando una squadra va sul doppio vantaggio sia lecito chiedere la vittoria. Peccato aver subito gol all’inizio della ripresa. Dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita a partire da domani.”

Fonte foto – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis resta vicino alla squadra. Anche lui in ritiro a Cava de’ Tirreni

UFFICIALE – Milan, quattro mesi di stop per Kalulu: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Pogba rischia di due ai quattro anni d squalifica