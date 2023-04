Pioli: “Vittoria di oggi ci da fiducia. Champions? Scontro equilibrato”

Le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli di Spalletti.

Grandissima prestazione del Milan di Stefano Pioli. Le parole del tecnico rossonero a DAZN:

La cosa che più l’ha soddisfatta oltre al risultato?

“La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato delle opportunità, con errori che non devono più accadere”.

Questa vittoria vi condiziona in chiave Champions, magari sottovalutando il Napoli?

“Qualsiasi risultato non condizionerà le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. Sarà uno scontro equilibrato tra due squadre forti che in Champions stanno facendo bene, mentre in campionato il Napoli è stato più bravo di noi. La stagione sarà positiva se il prossimo anno rigiocheremo la Champions”.

Perché é uscito Brahim Diaz?

“Ha avuto un fastidio agli adduttori. Ho preferito non rischiarlo e ho fatto un bel cambio con Saelemaekers”.

Con la difesa a 4 è tornato il vero Milan?

“Già prima di Udine avevo deciso di giocare a 4 contro il Napoli, poi ora è facile dire che il cambio di sistema ci ha fatto vincere. Con l’altro sistema abbiamo vinto gare importanti. In un momento di difficoltà ho cambiato, i giocatori lo sanno e si sono fatti trovare pronti. E’ solamente una bella partita contro una grande squadra: testa alla prossima”.

Cambierà ancora contro il Napoli in Champions?

“Mancano ancora 10 giorni. Testa all’Empoli, in campionato non abbiamo sempre affrontato le gare con il giusto atteggiamento. Saranno 180 minuti, ma ora testa alla prossima sfida di campionato”.

Una vittoria che può dare fiducia per la Champions?

“Sicuramente la vittoria di oggi ci dà fiducia, ma saranno partite diverse. Non è che perché oggi abbiamo vinto 4-0 che il Napoli ha perso le sue certezze. Dobbiamo insistere e al Napoli ci penseremo affrontando le due gare spero con la personalità di stasera”.

Avete ritrovato autostima?

“Abbiamo avuto un mese di gennaio che ci ha tolto sicurezze. Ci siamo un po’ disuniti, ma solo i top club riescono a fare bene sia in campionato che in Champions e probabilmente la coppa ci ha tolto lucidità in campionato. Vogliamo arrivare in alto e quello che conta è il finale di stagione e venerdì”.

E’ tornato Leao?

“Non è mai andato via. Ha fatto due gol, uno da punta centrale e uno partendo largo. Ha un potenziale incredibile e diventerà un campione”. Tuttomercatoweb.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali del match

Napoli-MIlan: le probabili formazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pnrr, corsa contro il tempo per cambiare il Piano e rispettare le scadenze