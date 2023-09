Maurizio Pistocchi: “Dopo caso Chiesa-Politano non abili per la Nazionale, sarebbe il caso di rivedere il regolamento”.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio canale social, ha esposto la sua opinione in merito al forfait anticipato di Federico Chiesa e Matteo Politano in Nazionale: “Dopo aver visto Chiesa e Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in campionato. O no?”.

Dopo aver visto #Chiesa e #Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della #Juve e del #Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 17, 2023

