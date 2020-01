Pistoia-Dinamo Sassari in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming

Oggi, 4 gennaio, è in programma la sfida tra Oriora Pistoia e Banco di Sardegna Sassari, anticipo della diciassettesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.30 per un match che è un testacoda importante per entrambe le formazioni.

I padroni di casa sono attualmente terz’ultimi in classifica, con due soli punti di vantaggio sull’Allianz Pallacanestro Trieste e un successo sarebbe fondamentale nella corsa salvezza per Pistoia. La squadra di Gianmarco Pozzecco, invece, è seconda in classifica con 24 punti e vincendo potrebbero agganciare in vetta la Virtus Bologna e chiudere il girone d’andata al primo posto. I precedenti non sorridono a Pistoia, con sole tre vittorie nella storia contro Sassari, l’ultima delle quali arrivata il 24 Aprile 2016.

Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, con tre sconfitte nelle prime dieci giornate, la Dinamo Sassari arriva all’appuntamento con una striscia vincente di sei partite che hanno proiettato Marco Spissu e compagni a un passo dalla vetta, confermandosi una delle formazioni da battere anche in questa stagione. Anche se la classifica è ben diversa, anche per Pistoia si tratta di un buon periodo di forma, con i padroni di casa che hanno vinto cinque delle ultime nove partite giocate e che sono risaliti in classifica uscendo dalla zona retrocessione.

La partita tra Oriora Pistoia e Banco di Sardegna Sassari andrà in onda in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

SABATO 4 GENNAIO, ORE 20:30:

Oriora Pistoia-Banco di Sardegna Sassari

Diretta streaming sull’Eurosport Player

Diretta Live testuale su OA Sport

Credit: Ciamillo