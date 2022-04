Plastino: “Non credo che Spalletti continuerà con il Napoli”

Michele Plastino riporta della dichiarazioni su Luciano Spalletti.

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ed ha parlato del Napoli. Plastino si è soffermato soprattutto sul futuro del tecnico di Certaldo.

Ecco le sue parole:

“Quest’anno c’è stata una grande occasione. Il Napoli doveva lottare fino alla fine, ma in certi casi credo si debba ammettere di non capire alcune cose. A Napoli c’è entusiasmo e l’entusiasmo ti aiuta. Non si può perdere però 3-2 quando si era in vantaggio per 2-0 e mancavano otto minuti alla fine. Dopo quello che è successo e conoscendo De Laurentiis, non credo che Spalletti possa continuare a Napoli. Spalletti è un essere umano, come per tutti ci sono stati dei momenti che hanno dato dei segnali ma qualcosa non è andato. Ad esempio nessuno si aspettava la sconfitta contro la Fiorentina.”

