Platinette dimagrisce ancora, in sei mesi persi almeno 30 kg: “La strada è ancora lunga”

Che Mauro Coruzzi, conosciuto ai più come Platinette, si fosse preso del tempo per pensare a sé stesso e dedicare più attenzione alla sua salute non è una novità, infatti già aveva diradato le sue apparizioni televisive. Nel frattempo ha iniziato una dieta piuttosto drastica, con la quale in sei mesi ha perso davvero tantissimo peso.

La nuova routine di Platinette

Sono ormai sei mesi che l’ex giudice di Amici Celebrities sta seguendo questo nuovo regime alimentare, un cambiamento di vita estremo che l’ha portato ad ottimizzare il suo stato di salute, oltre che rimettersi in sesto, dopo un periodo davvero faticoso. Nonostante abbia abbandonato per un po’ la tv, non ha lasciato il suo lavoro in radio, che conduce sempre con grande passione e in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Platinette ha spiegato nel dettaglio quale sia adesso la sua routine e come sia arrivato a prendere peso negli anni:

Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…Poi piano piano la nutrizionista mi ha detto che potevo reinserire gli altri cibi, modificandone le quantità. Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Assumo un gusto distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce…

Con il supporto di una nutrizionista Mauro Coruzzi sta combattendo una battaglia che da anni si porta dietro, ma solo qualche mese fa ha trovato il coraggio di affrontare i suoi demoni, e tentare in ogni modo di sconfiggerli. Non deve essere stato facile abituarsi all’idea di dover affrontare anche dei digiuni che l’hanno aiutato ad approcciarsi in maniera diversa al cibo, calibrando i pasti e alternando il tutto con una attività fisica costante, dividendosi tra acquagym e altri esercizi, come racconta lui stesso: “Poi ho comprato un bel tapis roulant e l’ho messo in salotto, dove ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile”. La strada per una rinascita completa è lunga, ma Mauro Coruzzi ha sempre dimostrato di essere un personaggio forte e determinato, un uomo che tanto in tv, quanto nel suo privato, ma sempre avuto la forza di affrontare le situazioni più insidiose.