Poco spazio per Zanoli, ma il Napoli non vuole cederlo

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sul difensore del Napoli Alessandro Zanoli, in particolare sulla sua situazione attuale.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrata sulla situazione relativa al difensore del Napoli Alessandro Zanoli. Quest’ultimo ha sempre avuto poco spazio in mezzo al campo, motivo per il quale si è parlato di una permanenza tutt’altro che scontata.

Secondo le parole del noto quotidiano il Napoli non vorrebbe cederlo, tuttavia il giocatore vorrebbe giocare di più.

“Un po’ il discorso che sta provando a fare Alessandro Zanoli, 22 anni, promosso e anche consacrato pubblicamente da Garcia dopo la partita di Frosinone – «Per me deve restare», ha detto -, ma inevitabilmente preoccupato di vivere mesi e mesi all’ombra di quel mostro sacro di nome Di Lorenzo. Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistarlo e non se ne parla, mentre il Genoa lo vorrebbe in prestito. La posizione del Napoli, per il momento, è quella di Rudi: non c’è l’intenzione di cederlo.”