Politano: “La panchina deve essere il nostro punto di forza. Mi sento bene fisicamente”

Le parole di Matteo Politano, dopo la vittoria a Empoli:

State mettendo da parte tanti punti.

“Sappiamo della forza di questo gruppo e di avere tanti giocatori forti. Lo abbiamo dimostrato anche con l’ingresso di quelli della panchina, è successo tante volte e deve essere il nostro punto di forza”

Conte ha detto che l’ha trovata migliorata rispetto all’Inter.

“Io facevo un altro ruolo rispetto a quello che faceva lui, poi con l’età ho messo dentro consapevolezza ed esperienza”

A che punto è Politano riguardo alle sue prestazioni?

“Mi sento bene fisicamente, sono contento di quello che sto facendo e cerco di dare il mio contributo. Anche in fase di non possesso, il mister mi chiede sacrificio e lo faccio volentieri. Dovrò migliorare in zona finalizzativa, ma ci sarà tempo”

Quanto c’è di Conte nel Napoli?

“Il mister si è fatto sentire a fine primo tempo, abbiamo sbagliato quasi tutto. Ci siamo riuniti e il mister ha messo a posto due tre cose”

Come valuta la sua prestazione?

“Una buona prestazione nel complesso, nel primo tempo ho commesso qualche errore ma l’importante è esserci ripresi nel secondo tempo”.TMW

