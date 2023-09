Corriere dello Sport – Politano, recupero lampo: obiettivo Champions.

L’edizione odierna del quotidiano, parla della speranza del Napoli, vorrebbero ritrovare Matteo Politano nella sfida di Champions contro il Braga: “E allora, la prima storia dopo la sosta. Con un prologo rovinato un po’ dall’infortunio di Politano con l’Italia, a Skopje: un risentimento al polpaccio destro per sua fortuna non grave; un’elongazione del sol e o che lo mette a fortissimo rischio per la trasferta di sabato con il Genoa.

La situazione sarà ovviamente monitorata giorno dopo giorno e tutto dipenderà dalla risposta del muscolo alle terapie, ma l’idea di fondo è che l’obiettivo primario resta recuperarlo per l’esordio nella fase a gironi di Champions, in programma tra una settimana a Braga con lo Sporting. Speranze portoghesi e concretezza ligure: in questo momento Politano è fuori causa ma sarà valutato ancora, e ancora, e nel frattempo Rudi riflette sulle alternative”.

