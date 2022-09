Politano: spunta una data per il suo ritorno in campo

Matteo Politano sta ancora smaltendo l’infortunio

Matteo Politano è ancora ai box e sta smaltendo l’infortunio alla caviglia. Il giornalista sportivo Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fornire gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno.

Queste le sue parole:

“Con Osimhen può rientrare anche Politano nella trasferta di Cremona. Anche se l’infortunio di Politano si potrebbe guardare con un minimo di ottimismo in più: la distorsione alla caviglia non è di grande entità. Nel dritto già va bene il ragazzo, magari nel dribbling e in alcuni movimenti non è ancora al meglio. E quindi si attende il suo rientro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Lozano dovrebbe giocare: alternativa già pronta

Olivera: “Anche se difendo mi piace lanciarmi in attacco”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici