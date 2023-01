Rai Sport – Politano: “Tanta delusione, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni”.

Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, al termine del match contro l’Inter a San Siro, è intervenuto per parlare della sconfitta: “C’è tanta delusione per la sconfitta. Sapevamo che loro erano molto aggressivi, molto forti fisicamente… Avevamo preparato delle cose, ma non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. Ci sarà da lavorare da domani“.

Che cosa è mancato? “Un po’ di velocità, soprattutto nel giro palla, ma anche vincere i duelli, gli uno contro uno. L’Inter si è messa là dietro ed ha difeso molto bene“.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, Politano: “Delusi per la sconfitta, dobbiamo rimetterci con i piedi per terra”

Del Genio categorico: “Il Napoli ha meritato di perdere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’addio a Benedetto XVI, arrivo della bara a Piazza San Pietro accolto da lungo applauso