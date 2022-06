Portieri in stand-by: Ospina aspetta il Real e Meret non firma ancora

Corriere dello Sport – Portieri in stand-by: Ospina aspetta il Real Madrid e Meret non firma ancora.

La situazione tra i pali del Napoli è ancora in forte dubbio. Ospina e Meret in due situazioni diverse:

“Ospina aspetta una chiamata dal Real che non arriva. E nel frattempo il rinnovo di Meret staziona in freezer: il Napoli spiega di aver trovato l’accordo economico fino al 2027 senza alcun intoppo di sorta, ma Alex vuole capire le prospettive tecniche. La questione economica non c’entra: ha 25 anni è chiede legittimamente continuità”.

