Premier League su Osimhen, c’è anche l’interesse dell’Arsenal

Victor Osimhen sarebbe molto corteggiato in Premier League: anche l’Arsenal sarebbe interessata all’attaccante del Napoli.

Victor Osimhen non è certamente passato inosservato agli occhi della Premier League. Da un po’ di tempo infatti si parla di un interesse nei suoi confronti da parte del Manchester United, ma recentemente si sarebbe fatto avanti un altro club inglese, ovvero l’Arsenal. La notizia arriva direttamente dell’Inghilterra, in particolare dal quotidiano The Mirror. Secondo quanto riportato anche l’attaccante nigeriano avrebbe un certo interesse per il campionato inglese e non si esclude che voglia fare una nuova esperienza lì. Attualmente però Victor Osimhen sarebbe concentrato esclusivamente sul Napoli e gli obiettivi da portare da termine con il club.

Ecco quanto riportato in merito alla questione:

“Nelle scorse ore Victor Osimhen è tornato a parlare di Premier League, intervistato come miglior straniero in Italia, e proprio in Inghilterra potrebbe essere il futuro dell’attaccante del Napoli. Una delle squadre più interessate in assoluto è il Manchester United, ma nella corsa si sta inserendo anche l’Arsenal.”

