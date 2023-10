Corriere dello Sport – Preoccupazione per Olivera, condizioni da valutare al ritorno in Italia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Mathias Olivera. Il giocatore è da valutare dopo l’allarme lanciato all’86’, dato durante l’amichevole Brasile-Uruguay e che ha implicato la sua sostituzione. Questo è un pensiero in più per il Napoli, ma la telefonata da parte dell’azzurro ha dato serenità, perché la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Tuttavia, è meglio attendere il suo ritorno in Italia.

Fonte foto: (da Football Pictures, via AFP)– Flickr.com

