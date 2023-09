Infortunio Zielinski in Nazionale, le parole del portavoce polacco: la situazione

Infortunio Zielinski, le parole del portavoce polacco sulla situazione del centrocampista del Napoli

Notizie Napoli calcio – Sono stati tanti i rumors dalla Polonia riguardanti un infortunio che sarebbe occorso a Piotr Zielinski, nell’ultimo allenamento della Nazionale polacca.

A tale riguardo, il portavoce della Federazione di calcio polacca Jakub Kwiatkowski, ha commentato i rumors spiegando la reale situazione di Zielinski a SportoweFakty WP:

«Sciocchezze. Qualcuno le ha fatte uscire spiando da qualche parte. Infatti “Zielu” ha terminato l’allenamento prima, ma non 30 minuti prima, giusto pochi minuti. È solo giù di tono. Se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, termina prima l’allenamento come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio. Non si sottoporrà ad alcun test perché semplicemente non è necessario».

