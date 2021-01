(Primavera 2) MONZA-CHIEVO -FOTO, DISTINTA e 5 reti al “Missaglia”

Primavera – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Monza Primavera, reduce da due pesanti sconfitte contro Pordenone ed Hellas Verona, ha affrontato quest’oggi il Chievo di mister Mandelli secondo in classifica alla vigilia della sfida.

Ore 15:00 calcio d’inizio centro sportivo “Missaglia” di Agrate Brianza – Campionato Primavera 2 – Girone A-

La squadra biancorossa del tecnico Allegretti va subito sotto al 6′: Makni del Chievo va a pressare un difensore del Monza sulla trequarti e gli ruba palla, si invola verso la porta e supera il n.1 di casa con un bel destro diretto all’angolino. Al 16′ è già tempo del raddoppio con lo specialista Tuzzo che su punizione dal limite “inventa” un tiro col sinistro a giro imparabile.

Dopo 5 minuti il Monza perviene al gol riaprendo di fatto la sfida: corner per i brianzoli, si accende una mischia in area clivense e Kojdheli classe 2002 da due passi batte l’incolpevole Rendic.

La reazione veemente del Monza per cercare il pari non arriva ed ecco che il Chievo ne approfitta segnando al 30′ il gol dell’1-3 con Bontempi: punizione da posizione defilata battuta da Sperti, palla che arriva a Bontempi il cui destro non perdona!

Nel finale da registrare il gol n. 4 dei veneti segnato dal subentrato Orfei: il gialloblù parte da destra, evita 3 avversari, si accentra, entra in area e col sinistro gonfia la rete! Poco dopo c’è l’espulsione comminata dal direttore di gara all’indirizzo di Falzoni del Monza.

Termina quindi 4-1 per il Chievo, il Monza coglie la 3° sconfitta consecutiva dalla ripresa del Camp.Primavera 2

IN CLASSIFICA IL MONZA resta a 3, il CHIEVO sale a 14 ed è primo!

PROSSIMO TURNO sabato 6 febbraio (8^ giornata)

CREMONESE-MONZA

CHIEVO-BRESCIA

