“La S.S. Arezzo comunica che Mario Palazzi è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Primavera 3. La guida tecnica della Primavera 3 è stata affidata all’ex calciatore amaranto Andrea Sussi. A Mister Sussi va il miglior in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. La S.S. Arezzo intende con l’occasione rimarcare l’ottimo lavoro svolto in questi due anni da Mister Palazzi e, nel ringraziarlo, coglie l’occasione per formulargli il migliore in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.