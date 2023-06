Prime offerte per Osimhen, il rinnovo con il Napoli si complica

Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime sulla situazione dell’attaccante Victor Osimhen ed al suo eventuale rinnovo con il Napoli.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen avrebbe ricevuto due offerte da parte di Chelsea e Paris Saint-Germain, per questo motivo ad oggi il rinnovo non sarebbe una questione semplice.

Di seguito le parole de Il Mattino:

“Sono giorni decisivi questi per il Napoli che è alle prese con la scelta del nuovo allenatore, ma allo stesso tempo il presidente De Laurentiis dovrà gestire anche il caso Osimhen. Perchè nella giornata di ieri il suo procuratore Roberto Calenda ha chiesto a De Laurentiis un vertice per fare il punto della situazione. L’agente di Osimhen, Calenda, ha raccolto le prime due offerte di Chelsea e PSG e non c’è nessuna intenzione da parte di Osimhen di firmare il rinnovo con il Napoli. A due anni dalla scadenza la prossima estate potrebbe diventare un problema, con il prezzo che crollerebbe.. A due anni dalla scadenza la prossima estate potrebbe diventare un problema, con il prezzo che crollerebbe.”

Fonte foto: Flickr.com

